Calafiori, gol capolavoro ma non basta all'Arsenal: al 99' 2-2 beffa del City!

MANCHESTER (Regno Unito) - Esordio da titolare da incorniciare per Riccardo Calafiori, arrivato all'Arsenal dal Bologna nel corso della sessione estiva di calciomercato, dopo il lungo corteggiamento della Juventus. Il difensore italiano scuola Roma, infatti, all'Emirates Stadium di Manchester, al 22' vanifica il vantaggio del City firmato dal solito Haaland al 9' con un capolavoro mancino, su suggerimento di Martinelli, che non lascia scampo a Ederson. Nel corso della ripresa, poi, e precisamente a recupero del primo tempo appena iniziato, il sorpasso firmato da Gabriel. Al termine di un'intera seconda frazione in inferiorità numerica - espulso Trossard all'ottavo giro di lancetta dell'extra-time, a pochi istanti dall'intervallo, per doppia ammonizione - i Gunners vedono sfumare al 99' un successo che li avrebbe proiettati in testa alla classifica di Premier League: è Stones, a una manciata di secondi dal triplice fischio dell'arbitro, a siglare il definitivo 2-2. Guardiola resta in vetta a quota 13, con una lunghezza di margine sul Liverpool di Chiesa e sull'Aston Villa e due sui rivali odierni.