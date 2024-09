Rodri, dalla Spagna sicuri: "Rottura del legamento crociato, stagione finita"

MANCHESTER (Regno Unito) - Il Manchester City è in ansia per le condizioni di Rodri . Il centrocampista spagnolo, campione d'Europa con la sua nazionale in Germania la scorsa estate, si è infortunato al 16' della sfida - pareggiata in extremis - all'Emirates Stadium contro l'Arsenal . L'ex Villarreal e Atletico Madrid, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ha cercato di svincolarsi dall'asfissiante marcatura di Thomas Partey, prima di crollare a terra dolorante, con le mani al volto, a causa di un movimento innaturale del ginocchio .

Rodri in viaggio verso Madrid

In attesa del comunicato ufficiale del club inglese, secondo quanto appreso da Marca, il calciatore avrebbe già svolto gli esami di rito a Manchester, da cui sarebbe emersa la rottura del legamento crociato del ginocchio. Rodri, a questo punto, sarebbe in viaggio in direzione di Madrid per ripetere le visite. Qualora la diagnosi venisse confermata, si tratterebbe di un durissimo colpo per Guardiola e per i Citizens, oltre che per la nazionale spagnola di De La Fuente, che dovrebbero - eventualmente - fare a meno del centrocampista per il resto della stagione.