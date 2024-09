Gioca prima Chiesa di Todibo: Slot pronto a lanciare Fede titolare

Dopo i primissimi minuti con la maglia del Liverpool - esordio assoluto al 92' in Champions League nella vittoria per 3-1 inflitta al Milan - sono arrivati anche quelli in Premier League nella secca vittoria dei Reds contro il Bournemouth per 3-0 la scorsa settimana per Chiesa . Ora per Federico potrebbe essere finalmente arrivato il momento della titolarità nella formazione di Arne Slot. L'ex Juventus si sta dirigendo sempre più verso una maglia da titolare nel match che vedrà il Liverpool impegnato nella sfida di EFL Cup - la Coppa di Lega inglese - contro il West Ham di Lopetegui in programma mercoledì 25 settembre.

Il momento di Chiesa

Arne Slot ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di quella che sarà la prima partita di Coppa di Lega per il Liverpool in questa stagione. Un match significativo per i Reds, ma ancor di più per l'azzurro, uno dei nuovi volti della squadra inglese, arrivato quest'estate dalla Juventus. Chiesa si avvia verso la prima presenza da titolare con il suo nuovo club, dopo aver racimolato finora soltanto 25 minuti a causa di una condizione fisica non ottimale. "Non credo che sia in grado di giocare 90 minuti, ne ha giocati solo 25 al massimo negli ultimi tre, quattro mesi. Ma è in grado di partire dall'inizio" è quanto ha affermato Slot, facendo presagire l'esordio dal 1' per l'ex Juventus, alla ricerca della miglior condizione per tornare a completa disposizione del suo nuovo tecnico.