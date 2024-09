“Hai distrutto il gioco del calcio”: Guardiola, ti aspettavi questo messaggio?

Il nuovo incarico di Pochettino

L'ex portiere dell'USMNT - la nazionale maschile degli Stati Uniti - ha fatto il punto della situazione anche sulla nazionale americana e su quello che dal 10 settembre è il nuovo ct, Mauricio Pochettino. L'ex Tottenham ha accettato di buongrado il suo attuale incarico: "L'opportunità di guidare la nazionale maschile degli Stati Uniti, davanti a tifosi appassionati quanto i giocatori, è qualcosa che non potevo lasciarmi sfuggire" sosteneva Pochettino al momento della sua presentazione. "Se dovessi guardare indietro alla mia generazione, eravamo solo un gruppo di ragazzi duri e robusti. Abbiamo avuto un paio di match-winner. Gregg Berhalter - ex tecnico degli Stati Uniti - ha fatto credere a questa squadra di poter competere, essere espansiva e giocare bene in attacco". E su Pochettino ha proseguito così: "Penso che a volte si debba essere risoluti. Alla fine, erano solidi come una roccia in difesa, o almeno hanno cercato di esserlo. E quindi penso che se [Pochettino] inizia a infondere quella risolutezza in difesa, hanno abbastanza giocatori in attacco dove possono essere pericolosi".