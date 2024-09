Rodri, il City conferma: "Lesione al legamento del ginocchio destro"

Il Manchester City ha reso nota, con un comunicato ufficiale tramite i propri canali, la diagnosi riguardo l’infortunio di Rodri . Il centrocampista spagnolo ha subito una lesione al legamento del ginocchio destro, in seguito a un contrasto di gioco con il calciatore dell’Arsenal Thomas Partey. Lo scontro è avvenuto durante il primo tempo di Manchester City- Arsenal , partita poi terminata sul 2-2. La gravità dell’episodio è sembrata subito evidente, ma è arrivata solo ora l’ufficialità della natura dell’infortunio. Il centrocampista, candidato per il prossimo Pallone d’Oro , è stato immediatamente sottoposto agli accertamenti del caso, prima di volare in Spagna per una visita specialistica ancora più approfondita che ha confermato i sospetti iniziali.

Si attende la prognosi

Il City da parte sua comunica che proseguiranno gli accertamenti, così da assicurarsi della reale entità e gravità della lesione, e delineare poi la prognosi definitiva. Ma per la stampa internazionale non ci sono dubbi. I media spagnoli e britannici sostengono infatti che per Rodri la stagione è finita, e che le possibilità di recupero prima dell’estate sono pari a zero. Il centrocampista campione d’Europa aveva lamentato proprio negli scorsi giorni i troppi impegni annuali che non permettevano un adeguato riposo ai calciatori. Proprio il fuoriclasse, come riportato dal quotidiano AS, ha disputato nelle ultime tre stagioni ben 185 gare, un numero enorme che per molti addetti ai lavori mina la salute dei giocatori e penalizza lo spettacolo.

Un City senza Rodri

E proprio dopo le dichiarazioni in merito al troppo stress, è arrivato il grave infortunio per lo spagnolo. Per Rodri quella con l'Arsenal era peraltro la prima presenza da titolare in campionato, dopo i novanta minuti disputati in Champions League contro l'Inter. Lo spagnolo era infatti reduce da un problema alla coscia che lo aveva tenuto fuori dai campi per settimane, e proprio al rientro è arrivata la beffa. Tegola dunque per Guardiola e il suo City, che ora dovranno fare a meno del proprio leader tecnico e tattico. I campioni in carica della Premier League dovranno confermarsi in questa stagione senza uno dei propri migliori giocatori, ma secondo il tecnico spagnolo l'assenza del centrocampista non dovrà rappresentare una scusa.