Un nuovo Maldini... all'Arsenal: l'esordio coi Gunners nel nome di Paolo

Un nuovo Maldini nel calcio europeo. No, non ci siamo sbagliati. Il ragazzo in questione non ha nessun legame di parentela con la famiglia, ma la scelta del nome ha un'origine ben precisa ed è facilmente intuibile. Arteta ha deciso di mandarlo in campo nella ripresa della sfida contro il Bolton in Carabao Cup. Una particolare e speciale per tanti punti di vista: l'esordio da titolare di Porter (portiere classe 2008) e la doppietta di Nwaneri (centrocampista classe 2007). A loro, nella ripresa, si è aggiunto anche l'ingresso del difensore classe 2005 al posto di un'altra conoscenza del calcio italiano, Riccardo Calafiori. Una ventina di minuti in campo per il 18enne e la possibilità di segnare così il suo debutto in prima squadra con l'Arsenal.