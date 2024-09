"Si vede un giocatore che vale cento milioni": Chiesa, Liverpool già impazzita

LONDRA (INGHILTERRA) - Un’estate difficile, iniziata con un Europeo deludente e proseguita con un addio freddo, arrivato come una sorta di cortese accompagnamento alla porta da parte di quella Juventus con cui ci si era tanto amati, ma con la quale nell’ultimo anno qualcosa si era rotto. Quando si è capito che il tempo di Federico Chiesa a Torino era arrivato ai titoli di coda, sono stati in tanti ad avvicinarsi al banco di Giuntoli per chiedere informazioni. Si era parlato di Inter, ma anche di Barcellona che in verità sembrava il club più interessato. Alla fine, invece, il richiamo della Premier e la prospettiva di poter indossare la maglia di un club unico come il Liverpool hanno fatto breccia nel cuore dell’esterno. In Inghilterra nessuno si aspettava il suo acquisto: tanto che quando i Reds lo hanno annunciato ha prevalso lo stupore. Che è diventato incredulità appena sono state rese note le cifre dell’affare: 12 milioni di euro (più 3 di bonus). Soldi che in Premier di solito si pagano per il terzo portiere. Per gli inglesi, infatti, Chiesa è ancora quel campione che nel 2021 seppe imporsi come uno dei protagonisti dell’Europeo vinto dall’Italia. In verità, dopo quell’Europeo sono successe tante cose, fra cui un infortunio che ha di fatto arrestato la sua esplosione definitiva.