Il Manchester City frena col Newcastle: solo un pari per Guardiola

Il Manchester City non va oltre il pari a Newcastle: contro la formazione di Howe finisce 1-1. La squadra di Guardiola frena ancora e arriva il secondo pareggio di fila, dopo quello interno contro l'Arsenal. Gara che si mette subito bene per i Cityzens che al 35° passano in vantaggio grazie a Gvardiol su assist di Grealish: ma i Magpies pareggiano i conti al 57° con Gordon su calcio di rigore. In classifica, il City resta momentaneamente primo a quota 14 punti mentre il Newcastle sale in sesta posizione a quota 11 punti.