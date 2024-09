Il Tottenham spadroneggia a Manchester: United umiliato a Old Trafford

Manchester United umiliato in casa dal Tottenham nel sesto turno di Premier League. Gli Spurs vincono 3-0 a Old Trafford: per i Red Devils è crisi profonda. La formazione di Ten Hag rimedia la terza sconfitta nelle ultime 5 di campionato e resta nella seconda parte della classifica del massimo campionato inglese con appena 7 punti all'attivo dopo sei giornate. Dominio assoluto del Tottenham che, grazie alle reti di Johnson, Kulusevski e Solanke, trova il secondo successo di fila in Premier e sale a quota 10 punti in graduatoria. Numeri impietosi invece per lo United (ben 5 gli ammoniti), tradito anche da Bruno Fernandes (espulso), dall'ex Juve De Ligt (altra prestazione deludente) e dal nuovo acquisto Zirkzee (sostituito all'intervallo).