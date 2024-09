Clamoroso dall'Inghilterra: "Ten Hag flop, il Manchester United vuole Allegri!"

La situazione in casa Manchester United è sempre più infuocata dopo il pesante ko interno contro il Tottenham. La sconfitta per 3-0 ad Old Trafford ha fatto traballare ulteriromente la posizione di Erik ten Hag e l'olandese sembra avvicinarsi sempre di più ad un possibile esonero. Ten Hag ha firmato un nuovo contratto con i Red Devils quest'estate, ma l'avvio di stagione non ha fatto che alimentare i tanti dubbi di tutto l'ambiente sul tecnico ex Ajax. Sono iniziate a circolare voci su possibili sostituti e secondo quanto riportato da fonti vicine all'ambiente United al sito Caught Offside è il nome di Massimiliano Allegri tra quelli preferiti per sedersi sulla panchina del club inglese.