Arresto e… Champions: l’ultimo mese del sostituto di Rodri al City

Fa scalpore quanto riportato da 'El Mundo' nelle ultime ore. Il quotidiano spagnolo ha infatti reso noto l'episodio che ha visto protagonista un calciatore del Manchester City. Si tratta di Matheus Nunes, centrocampista portoghese - fortemente voluto da Guardiola la scorsa estate - reduce dalla vittoria ai danni dello Slovan Bratislava in Champions League per 4-0, a cui ha preso parte da titolare restando in campo per tutta la partita. La testata spagnola avrebbe rivelato la notizia relativa all'arresto del centrocampista portoghese avvenuta lo scorso 8 settembre per aver rubato un cellulare.