Allegri-Manchester United, ansia Ten Hag: "Ma possiamo ancora rilanciarci"

" Le mie ultime 24 ore sono state le stesse di sempre. Ho rivisto la partita, fatto le mie valutazioni e stabilito delle conclusioni" - ha spiegato Ten Hag a Sky Sports Uk dopo la sonora sconfitta in casa contro il Tottenham. Una gara condizionata dal rosso a Bruno Fernandes, ma giocata male dai Red Devils anche prima dell'espulsione. L'allenatore olandese però resta ancora fiducioso, nonostante le indiscrezioni su un possibile cambio in panchina con Allegri in primo piano: " Ho vinto otto trofei in sei anni, lo faremo ancora ".

Ten Hag sul futuro al Manchester United

"Questa può essere ancora una stagione di successo, non c'è niente di facile ma non c'è motivo per andare nel panico. Possiamo risolvere i problemi, questa squadra può uscirne" - ha assicurato il tecnico olandese, nonostante i rumors su Allegri e Southgate indicati come possibili sostituti". Poi ha prosegueti: "In estate abbiamo creato un gruppo unito assieme alla proprietà e alla dirigenza. Sappiamo che la strategia è inserire dei giovani all'interno di un periodo di transizione ma tutti sanno che negli ultimi sei anni ho vinto otto trofei e anche in questa stagione otterremo un successo. Se perdi la fiducia, perdi tutto, dobbiamo andare avanti secondo i piani. Al mio arrivo sapevamo che c'erano tante cose da cambiare ma serve tempo".