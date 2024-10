Il Liverpool vola anche senza Chiesa. Tris Arsenal, City ok col brivido

LONDRA (Inghilterra) - Il Liverpool sarà capolista in Premier almeno per le prossime due settimane: questo il verdetto del 7° turno del campionato inglese che già nel lunch match ha deciso il futuro della prima della classe durante la pausa nazionali. A Selhurst Park, i Reds di Arne Slot, senza Chiesa out per infortunio, passano di misura contro i padroni di casa del Crystal Palace e portano a casa i tre punti che valgono il +1 in classifica sul City di Guardiola e sull' Arsenal di Arteta . Ottimo momento per il tecnico olandese che trova il secondo successo di fila dopo il ko con il Nottingham, il qunto se si considerano i due successi in Champions con Milan e Bologna e quello in Carabao con il West Ham.

Diogo Jota decisivo, ansia Alisson

A decidere l'incontro la rete dopo soli 9' di Diogo Jota su assist di Gakpo. Un gol che basta al Liverpool per piegare un Palace in difficoltà: per Glasner solo 3 punti in classifica e terzultimo posto. Unica nota negativa del pomeriggio dei Reds, il problema a dieci minuti dal triplice fischio per Alisson. Il portiere brasiliano è stato costretto a dare forfait per aver accusato un problema al ginocchio dopo un rinvio. Tanta frustrazione per l'ex Roma, si attendono dettagli sull'entità dell'infortunio.

Arsenal e City ok, vince anche il West Ham

Tris dell'Arsenal al Southampton grazie alle reti di Havertz, Martinelli e Saka. Vince anche il Manchester City per 3-2 contro il Fulham: una doppietta di Kovacic e la rete di Doku salvano Guardiola. Poker del West Ham all'Ipswich e vittoria spettacolare del Brentford che piega per 5-3 il Wolverhampton. Successo di misura del Leicester grazie alla firma di Buonanotte che manda ko il Bournemouth.

