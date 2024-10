Ten Hag, capolinea e caos a Manchester: "Van Nistelrooy non vuole sostituirlo"

Il giorno della verità sembrerebbe essere arrivato in casa Manchester United . Nonostante Erik Ten Hag abbia dichiarato come sia necessario del tempo , in Inghilterra si dicono sicuri che la gara odierna contro l' Aston Villa potrebbe essere quella decisiva per la permanenza o meno del tecnico olandese ad Old Trafford. I Red Devils, secondo rumors inglesi, avrebbero deciso di concedere due gare all'ex Ajax dopo l'incredibile tonfo col Tottenham : quella di Europa League con il Porto , finita 3-3 , e quella contro i Villans. E così la società avrebbe già deciso, in caso di esonero, con chi sostituirlo.

Manchester United, Van Nistelrooy dopo Ten Hag?

Da giorni il club si starebbe guardando attorno per dei sostituti, tanto da aver messo nel mirino anche Simone Inzaghi. Ma il candidato numero uno per prendere il posto di Ten Hag sarebbe un altro olandese, ex calciatore United e presente proprio nello staff tecnico dell'attuale allenatore: Ruud Van Nistelrooy. Eppure l'ex centravanti del Manchester, secondo quanto riportato dal Mirror, avrebbe alcune resistenze nell'accettare la proposta. Per il quotidiano, infatti, Van Nistelrooy non vorrebbe dar vita a quanto subì lui stesso nell'esperienza al Psv Eindhoven.

Van Nistelrooy ha interrotto in modo brusco il suo rapporto con il club olandese verso la fine della sua prima stagione, che lo ha visto vincere la Johan Cruyff Shield e ottenere la qualificazione per la Champions League. Nella primavera del 2023 avrebbe accusato il suo assistente Fred Rutten e alcuni giocatori di alto livello di aver cospirato con i dirigenti del club, decidendo così di lasciare la squadra olandese prima dell'ultima partita della stagione. Van Nistelrooy sarebbe dunque consapevole dello sviluppo di uno scenario simile all'Old Trafford. Una fonte olandese avrebbe dichiarato: "Van Nistelrooy è un uomo di principi. Si è sentito tradito a Eindhoven e non vuole essere visto come l'uomo che ha agito alle spalle di Erik Ten Hag".