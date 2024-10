Ten Hag resta in bilico, 0-0 tra Aston Villa e United. Frena il Chelsea

BIRMINGHAM (Inghilterra) - Resta traballante la panchina del Manchester United dopo lo 0-0 sul campo dell'Aston Villa nel 7° turno di Premier League. Ten Hag è il caso da risolvere in casa Red Devils al termine di un match che porta solo un punto in classifica, sono 8 nelle prime 7. De Ligt e Zirkzee le mosse del tecnico olandese nella ripresa per cercare di passare in casa di Emery che con il pari che vale il -4 dal Liverpool capolista a quota 14. Poche le emozioni nel primo tempo, nella ripresa Onana si fa trovare pronto su Tielemans mentre la traversa nega la gioia a Bruno Fernandes. Ora la sosta delle nazionali, United a secco da tre partite in campionato, anche in Europa League nessun successo, da vedere quale sarà la decisione su Ten Hag.