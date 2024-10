Liverpool, dopo Chiesa altro infortunio: Alisson out almeno sei settimane

Croce e delizia Liverpool . Se da un lato i Reds possono godersi il momentaneo primato in classifica davanti a Manchester City ed Arsenal , dall'altro dovrà fare a meno di un titolare fondamentale in vista dei prossimi impegni. Dopo l'infortunio rimediato da Chiesa, che l'ha tenuto fuori dalla sfida di Champions contro il Bologna e da quella in Premier contro il Palace, Arne Slot dovrà fare a meno di un altro titolare, il cui stop sarà decisamente più lungo. Nell'ultimo match vinta 1-0 dai Reds a Selhurst Park, Alisson è stato costretto a chiedere il cambio a causa di un infortunio rimediato negli ultimi minuti del match , che lo terrà fermo per almeno sei settimane. Al suo posto è subentrato Vitezslav Jaros, portiere ceco arrivato nell'ultima sessione di calciomercato dallo Sturm Graz, che però non prenderà il posto dell'infortunato Alisson.

L'entità dell'infortunio di Alisson

Assenza pesante per la squadra di Arne Slot, attesa da una serie di sfide importanti sia in campionato sia in Champions League. Secondo i media britannici, gli esami medici hanno dimostrato che Alisson non sarà probabilmente in grado di giocare prima della pausa internazionale del mese prossimo. Una pessima notizia, che rende noto come la prima partita per cui il numero uno brasiliano potrebbe rendersi disponibile sarebbe la trasferta a Southampton del 24 novembre, restando fuori almeno sei settimane.

Liverpool, chi sostituisce Alisson?

Prima del match del potenziale rientro, il calendario dei Reds prevede i match con il Chelsea il 20 ottobre e con l'Arsenal la settimana successiva. Per quanto riguarda gli impegni in Champions League, sono due le partite a cui Allison non prenderà parte: quella col Lipsia del 23 ottobre e col Bayer Leverkusen dell'ex Xabi Alonso il 5 novembre. Il sostituto del numero uno brasiliano tra i pali, sarà Caoimhin Kelleher, che già nella passata stagione aveva sostituito proprio Alisson, escluso per un altro infortunio al tendine del ginocchio.