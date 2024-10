"Guardiola via dal City con Begiristain: shock di mercato a Manchester!"

Sono giorni concitati in casa Manchester City. I campioni d'Inghilterra si stanno infatti preparando ad affrontare il processo per le presunte violazioni del fair play finanziario e hanno anche ricevuto la notizia dell'addio di Txiki Begiristain al termine della stagione. Il dirigente spagnolo era stato una figura fondamentale per Pep Guardiola, che adesso potrebbe clamorosamente dire addio.