"Al Var tifano Luton", l'insinuazione costa cara al Nottingham Forest

Multa da 750.000 sterline (circa 900 mila euro) per avere contestato l'arbitro sui propri profili social. È la sanzione inflitta al Nottingham Forest dalla FA, per avere polemizzaro contro la direzione di gara in occasione del match contro l'Everton disputato il 21 aprile 2024. Un match chiave in ottica salvezza, che ha visto la formazione allenata da Sean Dyche imporsi a Goodison Park con il finale di 2-0. Al termine dell'incontro, gli ospiti hanno reclamato tre rigori a loro favore, insinuando inoltre come l'addetto al Var fosse un sostenitore del Luton, ovvero il concorrente diretto dei Forest per la permanenza in Premier League (poi retrocesso).