De Ligt, hai sentito? “Alla Juve con Allegri al top, poi sei solo peggiorato”

"De Ligt è peggiorato molto rispetto alla Juventus". Parola di Ruud Krol. Da difensore a difensore, l'ex Oranje ha parlato al programma radiofonico "1 Football Club" del centrale ora al Manchester United. L'x bianconero ha lasciato l'Italia con la chiamata del Bayern Monaco dove, però, non ha trovato grande fortuna in due stagioni. In estate ha deciso di lasciare i bavaresi e approdare in Premier League. La chiamata di Ten Hag è stata decisiva siccome lo conosce dai tempi dell'Ajax, ma questo non è bastato a risollevare il momento di De Ligt.