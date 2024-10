"Lo picchiava con la bandierina del calcio d'angolo": Son, il terribile racconto

Il padre e il fratello del giocatore coreano del Tottenham Heung-min Son sono stati multati da un tribunale sudcoreano per 3 milioni di won (2.030 euro) per abusi su minori. Ex calciatore professionista, Son, 62 anni, è una figura pubblica in Corea del Sud, avendo scritto un libro best-seller in cui spiega come ha aiutato il figlio a diventare uno dei migliori attaccanti della Premier League inglese. All'inizio di quest'anno, però, i genitori di un giovane giocatore dell'accademia di calcio di Son Woong-jung hanno affermato che il figlio era stato colpito dall'allenatore Son Heung-yun, fratello della stella degli Spurs, lasciandogli un grosso livido sulla coscia sinistra.

Il caso in famiglia Son

Secondo la famiglia, lo studente e i suoi compagni di squadra sono stati anche maltrattati verbalmente da Son Woong-jun durante gli allenamenti dell'accademia di calcio. Son Woong-jung, Son Heung-yun e un'altra persona sono stati multati per 3 milioni di won ciascuno per aver violato la legge sulla protezione dei minori, come riporta l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Le tre persone, che possono appellarsi alla decisione entro una settimana o poco più, dovranno anche frequentare un corso di 40 ore per imparare a prevenire qualsiasi comportamento violento contro i bambini. Il padre di Son si è scusato, ma ha ribadito che lo staff di allenatori della sua accademia "non ha mai parlato o agito in un modo che non fosse basato sull'amore per i bambini".