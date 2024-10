Clamoroso in Inghilterra: "United, cellulare nascosto per spiare Ten Hag"

Nascondere un cellulare nello spogliatoio della propria squadra del cuore, curioso di ascoltare il discorso pre gara dell'allenatore? Si, è successo per davvero. A rivelarlo nelle scorse ore è stato il tabloid inglese Sun, che ha raccontato di come un telefonino di manifattura cinese sia stato riposto segretamente nello spogliatoio del Manchester United, in occasione dell'ultima gara di Premier League al Villa Park di Birmingham contro l'Aston Villa.

Aston Villa-United e la... "spia" di Ten Hag Lo spettatore, tifoso dei Red Devils, è riuscito nel suo intento, posiziando il cellulare senza che nessuno se ne accorgesse, e registrando così le parole rivolte da Erik Ten Hag (la cui posizioni sembrerebbe ancora in bilico) ai suoi calciatori. Il Sun avrebbe ascoltato la registrazione, senza voler però rendere noto il contenuto. L'episodio, che ha sollevato diversi interrogativi sulle procedure di sicurezza attuate, non è stato realizzato con intenzioni malevole nei confronti della propria squadra, bensì per pura e mera curiosità.

Una fonte anonima al tabloid avrebbe dichiarato: "Si tratta di una scioccante violazione della sicurezza, e ci si chiederà seriamente come sia stato possibile. Fortunatamente, non c'era nulla di malevolo in quell'azione. Questo tifoso dello United si è comportato in modo sciocco, voleva sentire cosa viene detto tra quelle quattro mura. Ma sarà sicuramente motivo di preoccupazione dal momento che è potuto entrare nello spogliatoio di uno dei più grandi club della Premier League, solo pochi giorni prima di una partita". Il Sun ha inoltre contattato l'autore dello scherzo, con quest'ultimo che ha raccontato di aver collocato il dispositivo addirittura due giorni prima della partita, attivandolo attraferso un comando vocale a distanza, per poi andarlo a riprendere il lunedì successivo.

