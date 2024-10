Shock City, è tutto vero: ufficiale addio a Begiristain. E l'amico Guardiola...

MANCHESTER (Regno Unito) - Il sentore che sul Manchester City possa abbattersi presto un terribile terremoto diviene sempre più concreto con il passare del tempo. Ad enfatizzare le incertezze circa il futuro del club, che si sta preparando ad affrontare il processo per le presunte violazioni del Fair Play Finanziario , per il quale rischia fino a 80 punti di penalizzazione nell'attuale Premier League, c'è la notizia di oggi - ufficializzata dalla stessa società inglese per mezzo di una nota diramata sul proprio sito - dell' addio al termine della stagione di Txiki Begiristain , il direttore sportivo catalano da sempre considerato il braccio destro del tecnico Pep Guardiola.

La nota del Manchester City

"Il Manchester City conferma che Txiki Begiristain lascerà il suo ruolo a tempo pieno di direttore sportivo alla fine della stagione 2024/25. Dopo dodici anni ricchi di trofei all'Etihad Stadium, Txiki lascerà il suo attuale incarico in seguito al coinvolgimento del Club nella Coppa del mondo per club Fifa di questa estate e gli succederà Hugo Viana dello Sporting Lisbona. Viana inizierà il suo ruolo a tempo pieno nell'estate del 2025, ma collaborerà con Txiki nei mesi precedenti per garantire una transizione graduale. Non vediamo l’ora di rendere omaggio all’eccezionale contributo di Txiki al Manchester City alla fine della stagione", il comunicato diramato dai Citizens sul proprio sito ufficiale.

Viana al posto di Begiristain. Via anche Guardiola?

Secondo quanto riferito dal Sun, che nei giorni scorsi aveva anticipato la notizia di un imminente addio del direttore sportivo catalano al Manchester City, sarebbe stato lo stesso Txiki Begiristain a scegliere Hugo Viana come suo successore, stregato dai risultati ottenuti dallo Sporting Lisbona, in particolare dall'arrivo in panchina di Ruben Amorim nel 2020. Ecco perché, al momento, sarebbe tutt'altro che da escludere la possibilità che il binomio lusitano possa ricomporsi anche all'Etihad Stadium. Del resto, il futuro di Pep Guardiola è ancora da scrivere. L'ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco, infatti, alla nona stagione con i Citizens, dopo aver messo in bacheca una Champions League, una Supercoppa Europea, una Coppa del mondo per club, sei Premier League, due FA Cup, quattro Carabao Cup e tre Community Shield, potrebbe anch'egli salutare tutti al termine della stagione. A maggior ragione nel caso in cui il processo si concludesse con una clamorosa retrocessione d'ufficio in Championship...