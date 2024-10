Inghilterra-Guardiola, contatto: panchina offerta già a settembre!

Il futuro di Pep Guardiola è ancora tutto da scrivere. L'allenatore spagnolo, attualmente sulla panchina de l Manchester City , sarebbe finito da tempo nel mirino della Federazione inglese per diventare il nuovo commissario tecnico dell'Inghilterra. Se nell'intervista rilasciata ieri sera a 'Che Tempo Che Fa', ai microfoni di Fabio Fazio, non ha escluso nessuna possibilità per il suo futuro , spunta un retroscena significativo in merito a ciò che sarà per la prossima stagione.

"Guardiola, già proposto il ruolo di ct Inghilterra"

Secondo quanto rivelato dal Times, infatti, la FA avrebbe proposto a Guardiola la panchina di ct dei Tre Leoni già all'inizio di questa stagione. Il tecnico, che resta il preferito della Fercecalcio inglese, dovrebbe prendere nelle prossime settimane una decisione definitiva, ma nel frattempo resta molto cauto sulle dichirazioni in merito. Di sicuro, secondo il quotidino, c'è che l'Inghilterra non proseguirà a lungo con Lee Carsley, che ha assunto il ruolo di ct ad interim a seguito delle dimissioni di Gareth Southgate (arrivate dopo il ko nella finale dell'Europeo).

I risultati, d'altronde, non sono stati entusiasmanti, e i commenti da parte degli inglesi sprezzanti nei suoi confronti. Ma in tutto questo il Manchester City? Per il Times il club inglese non vorrebbe privarsi di Guardiola, ma avrà poca voce in capitolo considerando che il contratto dello spagnolo scadrà al termine della stagione in corso. Pep ancora in Inghilterra ma nelle vesti di ct? Poche settimane e l'arcano potrebbe essere svelato.