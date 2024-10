Ferguson cacciato dal Manchester United: l'ultimo scandalo di Ineos e Ratcliffe

Il Manchester United non solo perde in campo ma riesce a perdere anche fuori dal terreno di gioco. Dopo l'ennesimo avvio di stagione tutt'altro che entusiasmante sotto la guida tecnica di Ten Hag, il nuovo management dei Red Devils ha fatto fuori colui che ha fatto la storia del club: Sir Alex Ferguson lascerà ufficialmente il club, abbandonando la sua carica da ambasciatore concessagli 11 anni fa al termine del suo rapporto da allenatore dello United, salutando quella panchina che ha portato il suo nome per 27 lunghi anni, più precisamente dal 1986 al 2013. Una data storica che ha segnato per i Red Devils la fine di un ciclo colmo di vittorie e l'inizio di un via-vai di allenatori che non sono stati in grado di adempiere al compito lasciato da 'Sir Alex': ridare un'anima al Manchester United. Il club di Jim Ratcliffe si ritrova in una fase di profondo cambiamento, con un piano di riduzione dei costi che sta caratterizzando e non poco la formulazione del nuovo organigramma dei Red Devils.