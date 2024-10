"Vi metto in un sacco di m....": Lo United caccia Ferguson, Cantona furioso!

Finisce davvero un'epoca in quel di Manchester. Nella sponda United, la società ha deciso nella giornata di martedì di separarsi con colui che lo ha reso grande: Sir Alex Ferguson . Dopo il ritiro, nel 2013, l'allenatore ha continuato a rappresentare il club come ambasciatore globale, ma ora la dirigenza sembra decisa a tagliare i legami anche in questo senso. Stando a quanto riportato da The Athletic , questa decisione rientra in una più ampia politica di riduzione dei costi voluta dal nuovo co-proprietario del club, Jim Ratcliffe. Il magnate britannico di Ineos ha deciso di rescindere il contratto della leggenda inglese che valeva circa 2,16 milioni di sterline all’anno , come parte di una ristrutturazione interna più ampia, mirata a ridurre le spese superflue. Nemmeno il tempo di rendere pubblica la notizia, si è scatenato il putiferio tra i tifosi dei Red Devils, ma a difendere l'ex tecnico è stato un altro idolo: Eric Cantona .

La dura presa di posizione di Cantona

“Sir Alex Ferguson dovrebbe poter fare tutto ciò che vuole al club fino al giorno della sua morte. Che mancanza di rispetto! Io li butto tutti in un sacco di m**da!”, da una leggenda a un'altra. Il coriaceo calciatore inglese si è lanciato in difesa al suo ex allenatore tramite un post Instagram che ha fatto immediatamente il giro del web. C'è però da sottolineare il clima sereno che c'è stato tra la dirigenza e Ferguson, con quest'ultimo che ha accettato la rescissione molto tranquillamente.

Tuchel va all'Inghilterra, rebus panchina United

L'ufficialità dell'arrivo di Thomas Tuchel sulla panchina dell'Inghilterra mette nei guai Jim Ratcliffe. L'ex Bayern Monaco era il candidato principale per sostituire l'ormai separato in casa Ten Hag. Ora la lista è praticamente vuota. Una situazione paradossale anche alla luce della "cacciata" di Sir Alex Ferguson, che ha mandato su tutte le furie i tifosi. C'è chi commenta, tra ironia e amarezza: "Incredibile come abbiano cacciato via Sir Alex prima di Ten Hag".