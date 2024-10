Zirkzee nuovo Sancho, già ai margini nel disastro United: mossa Juve a gennaio?

Le ipotesi sono due: nel caso in cui ci dovesse essere una rivoluzione sulla panchina United, il calciatore olandese potrebbe tornare al centro del progetto con un nuovo tecnico, o addirittura potrebbero decidere di mandarlo via in quanto voluto fortemente da Ten Hag. Insomma, il destino dell'attaccante olandese è collegato direttamente a quello dell'allenatore.

E non si esclude che la Vecchia Signora potrebbe partire all'assalto nella finestra di calciomercato di gennaio. Non è un segreto che Joshua Zirkzee sia un pupillo di Thiago Motta e che Giuntoli ci abbia provato in tutti i modi per portarlo alla Juventus nella scorsa estate. La strategia del direttore sportivo bianconero è chiara: alla Juve urge un vice-Vlahovic e oltre a Kalimuendo, nella lista del club bianconero c'è anche l'ex Bologna. Insomma, al momento è tutto in stand-by, ma gli scenari potrebbero cambiare rapidamente e a quel punto la Juve non si farà trovare impreparata.

