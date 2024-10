Calafiori non dimentica Motta: “È stato il primo, ho fatto ricredere tutti”

"Thiago Motta mi ha aiutato molto". Riccardo Calafiori alla BBC non ha dimenticato la crescita avuta sotto la gestione del tecnico passato in estate alla Juventus . Sotto la sua guida ha cambiato ruolo: "È stato il primo a mettermi difensore centrale, quando avevo sempre giocato da terzino". Nel mercato poi è arrivato l'addio alla Serie A, le strade tra i due si sono divise: "Alla chiamata di Arteta avevo già deciso".

"Quella scorsa è stata la mia miglior stagione - ha raccontato Calafiori -. Volveo dimostrare a tutti i tifosi della Serie A di non essere quello visto qualche anno prima e sono contento di averli fatti ricredere". Il difensore azzurro poi ha parlato dei consigli di De Rossi : "Parlo spesso con lui e gli chiedo un parere sulle decisioni importanti. Prima di andare all' Arsenal mi ha detto sarebbe stata per me un'occasione di crescere".

Poi il retroscena sulla chiamata di Arteta: "Prima mi ha scritto poi ci siamo sentiti al telefono, si è comportato in maniera umile. Mi ha spiegato la situazione e in cosa dovessi migliorare. Ha cercato di convincermi ma io lo ero già". A chiudere i primi mesi in Inghilterra: "Voglio vivere a pieno questa nuova esperienza. Ho sempre avuto la passione dell'inglese e da bambino l'ho imparato guardando Netflix e leggendo i testi delle canzoni, ma voglio migliorarlo. Cibo? Mi aspettavo di peggio, ho provato anche il fish and chips, non è salutare ma una volta al mese si può fare".