Ten Hag fuori dal mondo, United in picchiata! E lui se ne esce così…

Una sola vittoria nelle ultime cinque gare e otto punti in classifica. Avvio di stagione complicato per il Manchester United, che non ha saputo fare di meglio neppure in Europa League, dove è ancora a secco di vittorie dopo i primi due incontri con Twente e Porto terminati entrambi in parità. Un bilancio che restituisce molti dubbi sul futuro di Erik Ten Hag alla guida dei Red Devils, al 14º posto in classifica e reduci dal pareggio con l'Aston Villa e dal 3-0 subito dal Tottenham all'Old Trafford. L'ex tecnico dell'Ajax, che sabato 19 ottobre alle ore 16 ospiterà il Brentford, smentisce però le voci su un possibile esonero e rassicura i media che a Manchester ci sia un clima sereno. Dichiarazioni seguono l' interruzione del rapporto con Ferguson ( durissima la reazione di Cantona ) e la cancellazione della cena di Natale prevista dal taglio dei costi pianificato dalla società.

Ten Hag: "Crisi United? Bugie"

"Questi rumors arrivano da voi, che create favole e bugie - ha dichiarato il tecnico olandese - . So che siamo sulla stessa linea d'onda con la società , l'avevo già detto prima della sosta ma evidentemente i giornalisti non mi credono. Al nostro interno, però, è tutto tranquillo. Certo, siamo insoddisfatti della posizione in cui ci troviamo ma restiamo tranquilli e composti. Ci atteniamo al progetto e siamo convinti che sarà un successo. Ferguson? Lui è il Manchester United, ha portato lui il club dove è ora. Al momento non possiamo eguagliare i livelli della sua gestione, ma abbiamo comunque vinto dei trofei e anche sir Alex vuole vedere uno United vincente. Sono sicuro che sarà sempre disponibile per un consiglio e avremo sicuramente bisogno di lui come già successo negli ultimi due anni e mezzo in cui sono stato qui", ha concluso il tecnico.