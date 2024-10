Garnacho e Hojlund salvano Ten Hag, rimonta United. Poker Tottenham, tris Aston Villa

Dopo una sosta delle nazionali turbolenta, con il posto sulla panchina del Manchester United messa quotidianamente in discussione, Ten Hag ritrova il successo nell'8° turno di Premier League superando in rimonta il Brentford. Ad Old Trafford, Bees in vantaggio allo scadere del primo tempo con il colpo di testa di Pinnock che approfitta dell'uscita dal campo di De Ligt causa un taglio alla testa. Nella ripresa sono Granacho e Hojlund a salvare momentaneamente il tecnico olandese anche se in casa Red Devils continuano le riflessioni sul suo futuro dopo un avvio di stagione altalenante. Il Tottenham piega per 4-1 il West Ham. Kudus illude gli ospiti sbloccando il risultato al 18', poi si scatenano gli Spurs che pareggiano al 36' con Kulusevski e nella ripresa dilagano. Protagonista in negativo Todibo, arrivato in estate agli Hammers dopo aver rifiutato la Juventus, che pasticcia con Areola regalando il vantaggio agli uomini di Postecoglou. Le reti di Bissouma e Son chiudono i discorsi all'ora di gioco. Il Tottenham sale così a quota 13 punti, mentre Lopetegui rimane fermo a 8 chiudendo il match in 10 per l'espulsione di Kudus.