Liverpool inarrestabile: battuto anche il Chelsea, primo posto in Premier

Altra vittoria in Premier League per il Liverpool che (senza Chiesa infortunato) batte 2-1 in casa il Chelsea nell'ottavo turno del campionato inglese ed è primo in classifica. Per i Reds si tratta del settimo successo in 8 giornate, della quarta vittoria di fila in Premier (settima consecutiva considerando anche Champions e coppe inglesi). Il Liverpool ora comanda la classifica con 21 punti, con un vantaggio di un punto sul Manchester City secondo.