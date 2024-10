“Haaland via, Guardiola ago della bilancia: il Manchester City trema”

La futura bomba di mercato arriva dall'Inghilterra: Erling Haaland potrebbe lasciare il Manchester City e approdare al Real Madrid. Si tratta di una clamorosa indiscrezione lanciata da Sky Sports, che ha i connotati quasi da fantamercato, ma la trattativa potrebbe essere più di una suggestione. I Citizens sono alle prese con i dubbi di Pep Guardiola sulla possibilità di permanenza sulla panchina inglese. Una situazione che fungerebbe da ago della bilancia nelle scelte del norvegese. Se l'ex Barca dovesse restare, il tecnico potrebbe avere le carte in regola per convincere il giocatore a restare. In caso contrario, manco a dirlo, alla finestra ci sono i Blancos, con il presidente Florentino Perez che non ha mai fatto segreto di essere un estimatore dell'attaccante.