Calafiori ko, Arteta verso Arsenal-Liverpool: “Come sta? L’ultima volta…”

Come sta Calafiori? Ci ha pensato direttamente Arteta a fare chiarezza in conferenza stampa, in vista del big match di Premier League contro il Liverpool: "Ha bisogno di altri esami. Ieri ne ha fatti alcuni, oggi ne farà altri. Poi sapremo le sue condizioni. Anche l'ultima volta pensavamo che il suo infortunio fosse davvero grave e ha finito per giocare due giorni dopo. Vediamo". Una piccola luce accesa dalla fiducia dell'allenatore dell'Arsenal, che spera di non perderlo a lungo.