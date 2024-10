United, figura da poveracci col City: ridotti a chiedere un passaggio in aereo!

MANCHESTER (Inghilterra) - L'estrema ricerca del risparmio in casa Manchester United è arrivata ad un nuovo e anche imbarazzante capitolo. Il Daily Mail riporta che i Red Devils, nel tentativo di ridurre al minimo le spese associate alla cerimonia del Pallone d'Oro, hanno contattato il Manchester City chiedendo di poter dare un passaggio ai giovani talenti Kobbie Mainoo e Alejandro Garnacho in lizza per il "Trofeo Kopa". Il City, che ha noleggiato un jet privato per i suoi candidati, ha rifiutato la richiesta affermando che il suo volo era già pieno. Lo United si è quindi affannato a trovare un'alternativa.