Al City basta Haaland: Guardiola in testa. Aston Villa, che beffa

MANCHESTER (Regno Unito) - Al Manchester City di Pep Guardiola basta una rete del solito Erling Haaland, arrivata appena cinque minuti dopo il calcio d'inizio della sfida valida per la nona giornata di Premier League, per battere di misura il Southampton all'Emirates Stadium e portarsi provvisoriamente in testa alla classifica a quota 23 punti, due in più del Liverpool, impegnato domani in casa dell'Arsenal (quarto a 17), e cinque dell'Aston Villa, frenato sull'1-1 in casa dal Bournemouth, con l'ex Juve Dean Huijsen per 90' in panchina per la quarta partita consecutiva: il vantaggio firmato da Barkley al 76', infatti, è stato vanificato dal pareggio ospite di Evanilson al 96'.