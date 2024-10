Palmer fa esultare Maresca: Chelsea batte Newcastle! United e Tottenham ko

Il Chelsea torna alla vittoria e lo fa tra le mura dello Stamford Bridge battendo per 2-1 il Newcastle : Jackson e Cole Palmer regalano i tre punti a Maresca, di Isak la rete del momentaneo pareggio. In Premier League, i Blues salgono così al quarto posto a quota 17 punti mentre i Megpies restano fermi a quota 12. Cade il Tottenham in casa del Crystal Palace a causa della rete di Mateta nella prima frazione di gioco: gli Spurs restano all'ottavo posto mentre i padroni di casa escono dalla zona retrocessione.

United ko, decide un rigore di Bowen

Quarta sconfitta stagionale per il Manchester United, questa volta in casa del West Ham. La squadra di ten Hag va sotto al 74esimo minuto a causa della rete di Summerville: passano solo sette minuti e arriva il pari di Casemiro su assist di Zirkzee. Ma nel finale ecco la beffa per i Red Devils: Bowen firma su rigore la rete del sorpasso che regala la vittoria alla formazione di Lopetegui. In classifica lo United resta al 14° posto agganciato proprio dagli Hammers a quota 11 punti.