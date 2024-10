"Manchester United a sorpresa, il nuovo allenatore può partire domani"

Il Manchester United è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l'esonero di Ten Hag . La società sta setacciando diversi nomi per capire la fattibilità: dalle suggestioni Allegri, Zidane e Xavi fino a Southgate o Potter. Una lista con tantissimi nomi, ma al momento il favorito sembra essere Ruben Amorim. Il tecnico portoghese, attualmente alla guida dello Sporting CP , sarebbe vicinissimo a concludere le trattative con i Red Devils, i quali avrebbero deciso di puntare con decisione su di lui per risollevare la stagione.

Manchester United, la scelta su Amorim

La testata lusitana Record riporta che il Manchester United spera di avere Amorim alla guida della squadra già per l'importante sfida di Premier League contro il Chelsea, che potrebbe segnare il debutto del portoghese in uno dei match più seguiti del campionato inglese. Secondo quanto riferito dal quotidiano, le trattative tra il club inglese, l'agente di Amorim, Raul Costa, e il presidente dello Sporting, Frederico Varandas, sarebbero molto avanzate. La possibile partenza di Amorim già nelle prossime ore confermerebbe l’impegno del Manchester United a chiudere l'affare il prima possibile, un segnale di come l'allenatore sia ritenuto la figura ideale per rilanciare il club, attualmente gestito da Ruud van Nistelrooij come capo allenatore ad interim.