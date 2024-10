Guardiola: "Che penso del Pallone d'Oro a Rodri. Vinicius? Allora anche Haaland..."

"Cosa posso dire? Innanzitutto, voglio congratularmi con lui, con tutta la sua famiglia e i loro amici; è una notizia incredibile per lui e per tutti noi . Tutto il Manchester City, i nostri tifosi, siamo così orgogliosi di lui". Pep Guardiola non nasconde la felicità per il Pallone d'Oro vinto da Rodri . Lo spagnolo, pupillo del tecnico della squadra inglese, ha battuto la concorrenza di Vinicius jr , con il brasiliano che sembrava lanciatissimo verso la conquista dell'ambito trofeo individuale. A margine della conferenza stampa di vigilia della partita contro il Tottenham in Carabao Cup, l'allenatore dei Citizens si è detto positivamente incredulo di questo successo, ma ha avuto modo di dire la sua sulle polemiche innescate dal Real Madrid .

Pallone d'Oro, Guardiola su Vinicius jr e Haaland

"Non avremmo mai potuto immaginare, anni fa, che un giocatore del City, potesse ricevere questo prestigioso premio", c'è incredulità nelle parole di Guardiola, ma la realtà ha realizzato un altro dei sogni dell'ex Barca. "Siamo molto felici - continua il tecnico - di condividerlo con lui e speriamo che possa dargli l'energia per recuperare bene per la prossima stagione e tornare di nuovo con noi". E ancora: "Come club, siamo molto felici che Rodri sia il primo giocatore di questo club a vincere questo premio, è come la Premier League e la Champions League. Siamo così orgogliosi".

Il Real Madrid ha disertato la cerimonia di premiazione in segno di protesta per la mancata vittoria di Vinicius: "Certo, se Vinicius avesse vinto, sarebbe stato più che meritato. Lo stesso vale per Erling (Haaland, ndr) lo scorso anno. Erling è stato quarto, quinto, sesto o settimo, ed è magnifico. Sarà davvero aperto. Ci saranno più possibilità di vincere".