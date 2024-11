Chiesa, Slot insiste: “È sempre difficile. Non so quando sarà pronto”

" Federico Chiesa non scenderà in campo fino alla sosta nazionali". Sono le parole di Arne Slot , intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brighton valida per la 10ª giornata di Premier League. Dichiarazioni che confermano il giudizio del tecnico olandese in merito allo stato di forma dell'ex'attaccante bianconero. Nei giorni scorsi, Slot aveva infatti ritenuto come l'azzurro - su cui circolano voci circa un ritorno in Italia - non fosse ancora pronto a confrontarsi con un campionato di "intensità maggiore della Serie A" , e che pertanto è chiamato ad accettare la "sfida" a compiere "quel salto di intensità per eguagliare i livelli di forma fisica dei suoi compagni di squadra". Inoltre, l'ex tecnico dell' Ajax si era detto "dispiaciuto di vederlo così poco coinvolto negli allenamenti".

Insomma, l'avventura di Chiesa in Premier League è iniziata in salita - con la solità complicità degli infortuni - e le occasioni per riscattarsi agli occhi di Anfield, e prima ancora del proprio allenatore, dipendono tutte da lui. Nel mentre, la panchina lo attende almeno fino al rientro dalla sosta. La Nations League ripartità il 14 novembre con la 5ª giornata - giorno in cui l'Italia di Spalletti è attesa a Bruxelles per la sfida contro il Belgio in programma alle ore 20.45 - . Tuttavia, Chiesa non è il solo a dover pazientare. Slot ha infatti usato le stesse parole anche per Diogo Jota, Elliot e Alisson.

Slot: "Difficile prevedere il ritorno in campo"

Queste le dichiarazioni di Slot in merito alle condizioni dei giocatori che non faranno parte degli 11 titolari nei prossimi impegni stagionali: "È sempre difficile dire con precisione quando torneranno i giocatori dato che l'ultima fase di recupero è sempre variabile e può richiedere diversi giorni. Di sicuro non ci saranno prima della sosta per le nazionali, speriamo di averli appena dopo. Chiesa non ci sarà prima di metà novembre. La speranza è che possa fare qualcosa in quel periodo di pausa per poi unirsi con noi alla ripresa".

Oltre alla sfida contro la formazione di Hurzeler, i Reds hanno in programma il ritorno in Champions League contro il Bayer Leverkusen di martedì 5, e a seguire la sfida interna contro l'Aston Villa. La classifica vede Salah in seconda posizione con 22 punti a una lunghezza dal Manchester City capolista. L'ultima giornata, il Liverpool ha però rallentato pareggiando con l'Arsenal all'Emirates Stadium (2-2).