"The Italian Maestro": Tonali re di Newcastle

LONDRA - Il popolo dei Magpies è pazzo di Sandro Tonali . Mercoledì sera, al 92’ della sfida vinta contro il Chelsea, quando l’ex Milan è uscito dal campo per fare spazio a Miley, il popolo di St James' Park lo ha ribadito per l’ennesima volta, tributando un’altra standing ovation a colui che per i Geordies è semplicemente “The Italian Maestro”. D’altronde, la gara giocata contro i Blues in Coppa di Lega è stata la migliore da quando due mesi fa si è ripreso il posto nella mediana di Howe dopo la squalifica di 10 mesi per la vicenda legata alle scommesse. Un assist per la rete di Isak, un gol sfiorato con un bel tiro dal limite, la solita bravura nel fare con disinvoltura entrambe le fasi, e quella generosità in campo che dal primo giorno ha conquistato la gente del Newcastle. Insomma, una gara da centrocampista completo, cosa che Tonali aveva mostrato di essere già ai tempi del Milan, e che due estati fa convinse il Newcastle a investire quasi 70 milioni di euro per strapparlo ai rossoneri.

Howe su Tonali: "Ecco perché lo abbiamo preso"

"Può fare più di un ruolo, è per questo che lo abbiamo preso - ha detto Howe dopo la gara col Chelsea - . Non è un giocatore monodimensionale. Ovviamente usa bene la palla, ma è stato molto diligente nel fare la fase difensiva. È stato davvero impressionante". Parole importanti spese per un ragazzo che a Newcastle hanno aspettato pazientemente, proteggendolo e incoraggiandolo nella sua opera di ricostruzione personale, nonostante il danno per il club fosse stato evidente e considerevole. La società non gli ha mai gettato la croce addosso per non aver rivelato prima la sua ludopatia, ma al contrario si è chiusa a riccio intorno a un "giovane vulnerabile che combatte una dipendenza e che aveva bisogno di amore e cure".

Amorim saluta lo Sporting

Un affetto che Tonali non ha dimenticato: ora che sa bene che nella vita nulla può essere dato per scontato, ora che conosce il peso della riconoscenza verso chi in questo percorso di rinascita non lo ha lasciato solo, l’ex milanista ha come unico obiettivo quello di dare tutto se stesso per la gente che l'ha trattato come un figlio. Proprio come i tifosi dello Sporting hanno trattato Amorim sin da quando ha messo piede a Lisbona. Ora dalle parti del José Alvalade a prevalere è la delusione, non tanto per un addio che si sapeva ci sarebbe comunque stato alla fine di questa stagione, ma per la decisone di lasciare il club a campionato in corso. Stasera, dopo la gara che lo Sporting giocherà con l’Estrela da Amadora, sarà lo stesso tecnico ad annunciare il suo passaggio allo United: "La soap opera sta per finire" ha detto ieri in conferenza. Amorim firmerà un contratto di due anni e mezzo, con l’opzione per altri 12 mesi, anche se è improbabile che possa iniziare la sua nuova avventura prima della prossima pausa internazionale.