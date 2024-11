City e Arsenal, che botta! il Liverpool scappa, Nottingham Forest da Champions

Al via la 10ª giornata di Premier League. Ad aggiudicarsi il primo match è il Newcastle, che supera in casa l'Arsenal di Arteta grazie alla rete di Isak . Un risultato che consente agli uomini di Howe di ritrovare il successo dopo un bilancio di 3 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 5 gare. I Magpies salgono inoltre a quota 15 punti in classifica davanti al Tottenham, che domenica 3 ospiterà l'Aston Villa. La prossima giornata, Tonali e compagni scenderanno sul campo del Nottingham Forest, a sua volta reduce dal successo sul West Ham per 3-0. Quanto ai Gunners, il ko costa una brusca frenata in classifica. L'Arsenal resta infatti fermo a 18 punti, subendo il sorpasso degli uomini di Da Silva. La prossima uscita stagionale, vedrà gli uomini di Arteta affrontare l' Inter di Inzaghi a San Siro nell'incontro valido per la 4ª giornata di Champions League.

La decide Isak

Avvio di gara ad alti ritmi, con gli uomini di Howe che sbloccano le marcature al 12' grazie al colpo di testa di Isak, bravo a raggiungere traversone di Gordon. Per l’attaccante svedese è il 16º al St. James Park. Al 17’, l’Arsenal reagisce con Saka, ma il suo colpo di testa non trova la porta. Una nuova chance per i padroni di casa si ripresenta sui piedi di Gordon, autore di un cross insidioso che sfiora il secondo palo. Non passa molto che i Gunners occupano l’area di Pope e provano a pareggiare i conti con una serie di rimpalli pericolosi che non riescono però a superare il muro difensivo. Nella ripresa, gli ospiti si aggiudicano il possesso palla cercando un varco nella difesa dei Magpies. Allo scadere ci riprova Rice, ma il colpo di testa sfiora il palo di Pope. Al triplice fischio, i padroni di casa ritrovano il successo dopo 6 giornate.

Manchester City: primo ko e sorpasso Liverpool

Prima sconfitta in campionato per il Manchester City, che al Vitality Stadium si arrende al Bournemouth con il finale di 2-1. Un risultato che tiene fermi i Citizens a quota 23 punti e che costa inoltre la vetta della classifica, conquistata dal Liverpool di Slot grazie al successo in rimonta sul Brighton ad Anfield: reti di Gakpo e Salah per i padroni di casa e di Kadioglu per gli ospiti. Gli uomini di Guardiola sono attesi il 5 novembre a Lisbona per la trasferta di Champions contro lo Sporting. I Reds invece torneranno in campo ad Anfield contro il Leverkusen.

Bournemouth incontenibile

Gara complicata per gli uomini di Guardiola, che passano in svantaggio dopo 9 minuti di gioco. Un gol firmato Semenyo e nato da un bel giro palla dei padroni di casa. Gli ospiti si lanciano alla ricerca del pareggio, rischiando però il raddoppio del Bournemoth allo scadere del primo tempo, quando Evanilson chiama in causa Ederson con un tiro all’angolino. Nella ripresa, il City fatica a trovare un varco nella metà campo avversaria, lasciandosi inoltre sorprendere dalle ripartenze di Kluivert e compagni intenzionati a trovare il doppio vantaggio. Obiettivo centrato al 63’ da Ivanilson che raccoglie al volo e con la punta del piede il cross partito dalla sinistra e batte il portiere brasiliano. Pochi minuti dopo, il Bournemouth si divora il 3-0 colpendo dapprima il palo con Tavernier e fallendo poi il rimpallo a porta vuota con Smith. All’81’, Gvardiol svetta in area e accorcia le distanze con un colpo di testa vincente. I Citizens assaltano allora la porta di Travers e colpiscono un palo con Haaland, per poi lanciarsi in un vero e proprio arrembaggio finale. Ma al triplice fischio esulta il pubblico di casa.

Le altre partite

Gli altri impegni di giornata hanno invece visto il Leicester pareggiare sul campo dell’Ipswich Town (1-1), e l’Everton cadere in trasferta contro il Southampton (1-0). Alle 18.30 il fischio d’inizio della sfida tra Wolverhampton e Crystal Palace.