Premier, Isak stende l’Arsenal: il Newcastle torna a vincere

Al via la 10ª giornata di Premier League. Ad aggiudicarsi il primo match è il Newcastle, che supera in casa l'Arsenal di Arteta grazie alla rete di Isak. Un risultato che consente agli uomini di Howe di ritrovare il successo dopo un bilancio di 3 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 5 gare. I Magpies salgono inoltre a quota 15 punti in classifica davanti al Tottenham, che domenica 3 ospiterà l'Aston Villa. La prossima giornata, Tonali e compagni scenderanno sul campo del Nottingham Forest. Quanto ai Gunners, il ko costa una brusca frenata rispetto a City e Liverpool per la corsa alla vetta della classifica. L'Arsenal resta infatti fermo a 18 punti, mentre le formazioni di Guardiola e Slot affronteranno rispettivamente Bournemouth e Brighton: entrambe le sfide sono in programma alle ore 16. La prossima uscita stagionale, vedrà inoltre gli uomini di Arteta affrontare l'Inter di Inzaghi a San Siro nell'incontro valido per la 4ª giornata di Champions League.