Capolavoro Caicedo: United-Chelsea finisce 1-1. L'Aston Villa crolla col Tottenham

MANCHESTER (Inghilterra) - La domenica della 10ª giornata della Premier League si chiude con il pareggio per 1-1 ad Old Trafford tra Manchester United, guidato da Van Nistelrooy, ed il Chelsea di Maresca. La partita si anima negli ultimi 20' quando i Red Devils sbloccano il punteggio dal dischetto con Bruno Fernandes ma la gioia dei padroni di casa no dura neanche 5 minuti. Infatti al 74' Caicedo firma il pareggio con un gol d'autore: sugli sviluppi di un calcio d'angolo la palla schizza sul limite dell'area dove il giocatore dei Blues calcia al volo di destro battendo Onana. Un pareggio che delude entrambe le squadre perché il Chelsea poteva approfittarne per portarsi 3° in solitaria (adesso 4° a 18 punti con l'Arsenal) mentre lo United per risalire la china (13° a quota 12 punti).