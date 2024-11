Milenkovic e lo sceriffo Wood: il Nottingham Forest vola in Premier

Cosa c’è dietro il miracolo Nottingham Forest, terza forza della Premier League? “Lavoro, convinzione e coraggio” direbbe un qualunque addetto ai lavori per chiuderla lì con una semplice definizione. “Quello che ci guida - sostiene Nuno Espirito Santo - è sostenere il livello della prestazione, il riuscire a stare dentro la fatica. Dobbiamo giocare il nostro calcio, correre più degli avversari, arrivare primi sul pallone, coprire ogni zona del campo”. Un calcio di sacrificio, con il quale il club tornato in Premier nel 2022 dopo 23 anni tra Championship e League One, e salvatasi in extremis nelle ultime due annate, sfida “face to face” le big del campionato. Unico capace di battere il Liverpool, tra fine novembre e dicembre il Nottingham Forrest avrà i test verità con Arsenal e Manchester City. Intanto si è guadagnato il rispetto di tutti. Non è più solo blasone per quelle due Coppa dei Campioni vinte consecutivamente nelle stagioni ‘78-80 con il mitico Brian Clough in panchina.