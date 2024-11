Zirkzee, il tremendo attacco dall’Inghilterra: “Un bidone in sovrappeso”

L'avventura con il Manchester United di Joshua Zirkzee non è iniziata nel migliore dei modi. Dopo l'annata strepitosa nella quale ha indossato i panni del supereroe per aver riportato in Europa il Bologna, l'attaccante olandese è finito in estate alla corte di Ten Hag per ben 40 milioni. E proprio dopo l'addio del tecnico ex Ajax sono emersi alcuni retroscena che il Sun ha rivelato prendendo di mira proprio Zirkzee.

Il rendimento ad Old Trafford dell'olandese è stato certamente sotto le aspettative con un solo gol segnato nelle prime dieci presenza in maglia United. Prestazioni insufficienti che per il media britannico non giustificano la spesa estiva del club. L'attacco è però brutale: "Belly flop", questo l'appellativo usato per Zirkzee, letteralmente tradotto in "bidone grasso". Il Sun rivela che il suo arrivo non era voluto da Ten Hag: "E' arrivato fuori forma e ci è voluto per smaltire il peso in più. Le sue condizioni hanno lasciato Ten Hag deluso, non era lui l'attaccante scelto fin dall'inizio. Il suo arrivo è stato voluto dal nuovo management di Ineos, che ha indivisuato nel 23enenu n giocatore con un buon rapporto qualità-prezzo". Il tabloid ha poi concluso aggiungendo che il suo peso-forma non è migliorato da inizio stagione, atleticamente appare ancora indietro e per questo motivo non riesce ad incidere. Ora Ten Hag non è più sulla panchina, potrebbe l'arrivo di Amorim far sbocciare l'amore tra Zirkzee e lo United?