Fuori col City, convocato dall'Inghilterra: perché Guardiola litiga con Tuchel

Non un momento facile per Pep Guardiola. Il Manchester City è reduce da tre sconfitte consecutive: contro Tottenham in Carabao Cup, dove è stato eliminato con il finale di 2-1, Bournemouth in Premier, ko rimediato con lo stesso risultato e Sporting Lisbona, che all'Alvalade ha ribaltato il vantaggio iniziale di Foden con un poker recante la tripla firma di Gyokeres - profilo in ascesa gradito anche in casa Juve - . I prossimi impegni stagionali, vedranno i Citizens scendere in campo a Brighton il 9 novembre alle ore 18.30. In Champions invece, Haaland e compagni ospiteranno il Feyenoord martedì 26: ultimo avversario prima del match contro i bianconeri dell'11 dicembre. In occasione della sfida contro la formazione di Hurzeler, Guardiola è apparso teso, soprattuto quando è stato invitato a rispondere in merito alle condizioni di Jack Grealish. Il giocatore è stato convocato in nazionale da Tuchel - ingaggiato sulla panchina dei Tre Leoni con un contratto che decorrerà a partire dall'1 gennaio 2025 - nonostante non sia sceso in campo nelle ultime uscite del City in quanto è impegnato a ritrovare la condizione dopo l'infortunio. Una convocazione su cui il tecnico catalano ha avuto da ridire.