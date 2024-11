Guardiola allo sbando, il City perde con tutti: Brighton, rimonta storica!

Continua il momento nero del Manchester City. Gli uomini di Guardiola rimediano il quarto ko consecutivo, uscendo sconfitti anche dalla trasferta di Brighton valida per la 11ª giornata di Premier League - il tecnico catalano era apparso teso già in conferenza stampa - . Un sconfitta che ha visto i padroni di casa ribaltare il vantaggio di Haaland (23') con Pedro (78') e O'Riley (83'), e che si aggiunge all’eliminazione in Carabao Cup per mano del Tottenham, il ko contro il Bournemouth nella sfida precedente di campionato e la sconfitta per 4-1 contro lo Sporting Lisbona in Champions League: è la prima volta nell'era Pep che il Manchester City perde quattro gare consecutive. I Citizens mancano inoltre l’occasione di portarsi al comando della classifica in attesa dell’esito di Liverpool-Aston Villa in programma alle ore 21: gli uomini di Emery affronteranno la Juventus nel prossimo impegno europeo. La prossima giornata, il City ritrovera il Tottenham all'Etihad Stadium. In Champions invece affronterà il Feyenoord, ultima sfida prima della gara contro i bianconeri.