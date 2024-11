Troppo Liverpool, l'Aston Villa si arrende: Nunez-Salah, fuga Reds in Premier

Quarto successo consecutivo per il Liverpool, che dopo il successo contro il Bayer Leverkusen in Champions League torna a vincere anche in campionato. Gli uomini di Arne Slot si aggiudicano la sfida interna contro l'Aston Villa, valida per l'11ª giornata di Premier League. Una vittoria firmata Darwin Nunez (20') e Salah (84') e che consente inoltre ai Reds di prendere il comando della classifica, sfruttando dunque al meglio il passo falso del Manchester City , che a Brighton ha rimediato la quarta sconfitta di fila - prima volta nell'era Guardiola - tra Carabao Cup, Premier e Champions. La prossima giornata, Salah e compagni scenderanno sul campo del Southampton. Poi, la sfida contro il Real Madrid. Quanto all'Aston Villa, prossimo avversario della Juve in Champions, la classifica riporta 18 punti e un bilancio di 1 vittoria, 3 pareggi e 1 ko.

Il calendario dell'Aston Villa

Ad Anfield, gli uomini di Unai Emery rimediano la seconda sconfitta consecutiva dopo il 4-1 contro il Tottenham in trasferta. La terza in campionato: alla seconda si arresero all'Arsenal. Al prossimo impegno in Premier, i Villans ospiteranno il Crystal Palace nell'incontro in programma il 23 novembre. Mercoledì 27 invece, sarà il momento di tornare in Europa per la sfida contro la Juventus di Thiago Motta - che in campionato si è aggiudicato il derby della Mole - valida per la quinta giornata di Champions. L'Aston Villa, reduce dalla sconfitta esterna contro il Bruges, si presenterà all'appuntamento con 9 punti in classifica e 1 solo gol subito.