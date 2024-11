Pari Chelsea-Arsenal: sorride Slot. Bentancur, il gol non salva il Tottenham

Chelsea e Arsenal hanno pareggiato 1-1, nel posticipo dell'11° turno di Premier League. Le reti tutte nella ripresa: Gunners in vantaggio al 60' con Martinelli, pari dei Blues con Neto al 70'. In classifica le due squadre sono appaiate a quota 19 punti, in piena zona Champions. Un punto a testa per Maresca ed Arteta al termine di un derby che soddisfa solamente il Liverpool. Slot allunga sul City, sconfitto dal Brighton, e approfitta anche del pari delle due formazioni di Londra per consolidare il primato in questa prima parte di campionato.

United e Newcastle ok, Tottenham ko

Dopo aver centrato giovedì il primo successo in Europa League (2-0 al Paok Salonicco al quarto turno), il Manchester United ritrova la vittoria anche in campionato battendo con un netto 3-0 il Leicester nella sfida dell'Old Trafford valida per l'undicesima giornata della Premier League. Tutto facile per i Red Devils di Ruud van Nistelrooy che, in attesa di Ruben Amorin, piegano le Foxes indirizzando il match già nella prima frazione di gioco grazie al sigillo di Bruno Fernandes e all'autorete di Kristiansen. Nella ripresa Garnacho rende il passivo ancor più pesante per gli ospiti. Successo in rimonta a domicilio per il Newcastle che con i guizzi di Isak, Joelinton e Barnes ribalta il momentaneo vantaggio del Nottingham Forest firmato Murillo. Niente da fare, invece, per il Tottenham che cade davanti ai propri tifosi contro l'Ipswich Town che trova così il primo successo stagionale in campionato. Szmodics e Delap permettono agli ospiti di chiudere con il doppio vantaggio la prima frazione di gioco, poi l'ex Juve Bentancur accorcia le distanze ma niente da fare per gli Spurs di Ange Postecoglou.