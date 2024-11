"Klopp è un tedesco bast***o": arbitro sospeso, bufera in Premier!

Grandi polemiche in Premier League per le dichiarazioni trapelate da parte di David Coote , arbitro del campionato inglese. Il caso è scoppiato in seguito alla pubblicazione di un un video circolato sui social nelle ultime ore e risalente al 2020, in cui il direttore di gara ha insultato pensantemente il Liverpool e l'ex allenatore Jurgen Klopp . Un comportamenteo che non è passato inosservato, tanto da costringere la Federazione ad aprire un'indagine e a sospendere monentaneamente Coote.

Premier League, gli insulti dell'arbitro contro il Liverpool

Nel video circolato sui social, si vede David Coote discutere della partita tra Liverpool e Burnely arbitrata nel 2020: "Con Liverpool è stata una merda. Klopp? Un tedesco bast***o. Oltre a essersela presa con me quando li ho arbitrati contro il Burnley durante il lockdown, mi ha accusato di mentire e poi se l’è presa pesantemente con me. Non ho nessun interesse a parlare con qualcuno così f****tamente arrogante. Quindi faccio del mio meglio per evitare di parlargli. Mio Dio, c***o di tedesco. James Milner è ok". Subito dopo Coote ha chiesto alla persona che ha registrato il video di non condividerlo: "Giusto per essere chiari, quell'ultimo video non può andare da nessuna parte. Sul serio". Delle parole che hanno ovviamente scatenato i tifosi dei Reds sui social, che ora chiedono una punizione esemplare nei confronti del direttore di gara.

Premier League, aperta un'indagine su Coote

Il PGMOL, ovvero l'ente responsabile dell'arbitraggio delle partite del calcio professionistico inglese, ha annunciato di aver aperto ufficialmente un'indagine su quanto accaduto e di aver momentaneamente sospeso il direttore di gara: "David Coote è stato sospeso con effetto immediato in attesa di un’indagine completa. PGMOL non farà ulteriori commenti fino a quando il processo non sarà completato".