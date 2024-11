Manchester City, Dias spavaldo: "Dubitate di noi, per favore, continuate"

Non è affatto un buon momento per il Manchester City e la sosta per le nazionali sembra essere arrivata al momento giusto. Nell'ultima giornata di Premier League, contro il Brighton, è arrivata la quarta sconfitta consecutiva . Una striscia negativa che ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori, probabilmente anche gli stessi calciatori Citizens. Un momento che sta mettendo in discussione anche le ambizioni della squadra inglese, sia nella corsa al titolo che alla Champions League . Non è dello stesso avviso il difensore pupillo di Guardiola Ruben Dias , che durante una recente conferenza stampa ha dichiarato spavaldamente: " Per favore, dubitate di noi, sentitevi liberi di farlo ".

City, le parole di Dias: "La battaglia non è finita..."

Il nazionale portoghese, forse infastidito dalle critiche circolate nelle ultime settimane e dal momento di particolare difficoltà, non ci è andato per il sottile nel dire la sua sulla situazione che sta vivendo il Manchester City: "Quando abbiamo conquistato il treble, abbiamo parlato di quel gennaio complicato in cui abbiamo affrontato molte avversità. Tuttavia, fa parte del percorso. Quello che conta davvero è come rispondiamo a queste sfide. Il nostro successo è radicato nella nostra capacità di unirci nei momenti difficili. Invece di puntare il dito, ci uniamo e lottiamo per una causa comune. Questo è il nostro approccio, e continueremo a sostenere questa mentalità. La battaglia non è finita fino a quando non lo è veramente".